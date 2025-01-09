Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Sportsnet назвал самого ценного игрока «Вашингтона» в нынешнем сезоне НХЛ

Sportsnet назвал самого ценного игрока «Вашингтона» в нынешнем сезоне НХЛ
Комментарии

Журналист Райан Диксон в статье на канадском сайте Sportsnet назвал вратаря Логана Томпсона самым ценным игроком столичного клуба в нынешнем сезоне НХЛ.

«Честно говоря, у «Вашингтона», вероятно, больше позитивных индивидуальных историй, чем у любой другой команды в лиге. Но был ли кто-то более важен для удивительного успеха команды, чем Логан Томпсон?» — написал Диксон.

«Вашингтон» продолжает домашнюю серию и встретится с «Монреаль Канадиенс» 11 января. Игра начнётся в 3:00 мск. Столичный клуб провёл 41 игру, в которой набрал 58 очков. Подопечные Спенсера Карбери находятся на первом месте в таблице Востока.

Материалы по теме
«Вашингтон» несётся к трофею в НХЛ! А у Овечкина — новое мощное достижение
«Вашингтон» несётся к трофею в НХЛ! А у Овечкина — новое мощное достижение
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android