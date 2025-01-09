Sportsnet назвал самого ценного игрока «Вашингтона» в нынешнем сезоне НХЛ

Журналист Райан Диксон в статье на канадском сайте Sportsnet назвал вратаря Логана Томпсона самым ценным игроком столичного клуба в нынешнем сезоне НХЛ.

«Честно говоря, у «Вашингтона», вероятно, больше позитивных индивидуальных историй, чем у любой другой команды в лиге. Но был ли кто-то более важен для удивительного успеха команды, чем Логан Томпсон?» — написал Диксон.

«Вашингтон» продолжает домашнюю серию и встретится с «Монреаль Канадиенс» 11 января. Игра начнётся в 3:00 мск. Столичный клуб провёл 41 игру, в которой набрал 58 очков. Подопечные Спенсера Карбери находятся на первом месте в таблице Востока.