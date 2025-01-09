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Мойсевич: СКА идёт за Кубком Гагарина. Это главная задача, а не первое место в регулярке

Мойсевич: СКА идёт за Кубком Гагарина. Это главная задача, а не первое место в регулярке
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Вратарь СКА Павел Мойсевич рассказал о главной задаче армейского клуба в сезоне Континентальной хоккейной лиги.

— Какая задача стоит перед СКА в регулярном чемпионате? Первое место в Западной конференции, наверное, уже недостижимо.
— Почему недостижимо? Мы работаем над этим. У нас главная задача — это Кубок Гагарина, а не первое место в регулярном чемпионате.

— Если занять повыше место в регулярном чемпионате, будет легче путь к Кубку Гагарина?
— Мы идём за кубком. Нам не важно, на кого выходить в плей-офф.

— Вы считаете, что СКА способен бороться за Кубок Гагарина?
— Конечно, — приводит слова Мойсевича «Спорт день за днем».

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