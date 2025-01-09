Защитник Гавриков прокомментировал своё будущее в «Лос-Анджелесе»

Российский защитник «Лос-Анджелес Кингз» Владислав Гавриков рассказал о возможном новом контракте с калифорнийским клубом.

«Пока конкретики нет. Клуб просто спросил меня, как я вижу ситуацию. Мы поделились своей позицией, но пока рано обсуждать новый контракт. У меня есть полный пункт о запрете обмена, поэтому крайний срок обмена для меня не проблема — у нас полно времени. Я ещё не определился со сроком, но мой приоритет — долгосрочный контракт. Что касается финансовой стороны, то мы до этого ещё не дошли.

Чем раньше мы придём к соглашению, тем лучше. Но я пока спокоен. У нас здесь дом, и мы никуда не торопимся. Я вижу разные сценарии, и главное — принять правильное решение. Возможно, команда обратится ко мне с предложением. Но где мы окажемся до крайнего срока обмена, предсказать сложно — у нас ещё есть несколько месяцев», — цитирует Гаврикова RG.

Двухлетний контракт Гаврикова с кэпхитом $ 5,875 млн истекает в конце этого сезона. 29-летний российский защитник станет неограниченно свободным агентом 1 июля 2025 года.