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Тренер «Вашингтона» высказался о массовой драке игроков в начале матча с «Ванкувером»

Тренер «Вашингтона» высказался о массовой драке игроков в начале матча с «Ванкувером»
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о массовой драке игроков в начале матча регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (2:1 ОТ).

НХЛ — регулярный чемпионат
09 января 2025, четверг. 03:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 1
ОТ
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Дюбуа (Рой, Макмайкл) – 19:27     1:1 Гарланд (Шервуд, Хьюз) – 39:23 (pp)     2:1 Дюбуа (Протас) – 64:19    

«Как бы безумно это ни звучало, меня даже не особо беспокоят эти четыре минуты штрафа. Конечно, не идеальная ситуация играть в меньшинстве так рано в матче, но тот факт, что Хьюз оказался на скамейке штрафников, немного помог, так как он не выходил на лед и не участвовал в игре их первого звена в большинстве.

Но то, как Дюбуа включился в игру и увлек за собой всех остальных, – это сразу заставило ребят по-настоящему погрузиться в матч, так что я не против. Это было не самое худшее, что могло случиться. Это действительно помогло нам настроиться на игру», — приводит слова Карбери Russian Machine Never Breaks.

По итогам стычки у «Вашингтона» удалили Тома Уилсона, Коннора Макмайкла и Пьер-Люка Дюбуа, который получил двойной малый штраф.

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