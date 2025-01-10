Тренер «Вашингтона» высказался о массовой драке игроков в начале матча с «Ванкувером»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о массовой драке игроков в начале матча регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (2:1 ОТ).

«Как бы безумно это ни звучало, меня даже не особо беспокоят эти четыре минуты штрафа. Конечно, не идеальная ситуация играть в меньшинстве так рано в матче, но тот факт, что Хьюз оказался на скамейке штрафников, немного помог, так как он не выходил на лед и не участвовал в игре их первого звена в большинстве.

Но то, как Дюбуа включился в игру и увлек за собой всех остальных, – это сразу заставило ребят по-настоящему погрузиться в матч, так что я не против. Это было не самое худшее, что могло случиться. Это действительно помогло нам настроиться на игру», — приводит слова Карбери Russian Machine Never Breaks.

По итогам стычки у «Вашингтона» удалили Тома Уилсона, Коннора Макмайкла и Пьер-Люка Дюбуа, который получил двойной малый штраф.

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