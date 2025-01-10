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Голкипер «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров станет участником Матча звёзд АХЛ

Голкипер «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров станет участником Матча звёзд АХЛ
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22-летний российский голкипер «Сан-Хосе Шаркс» Ярослав Аскаров станет участником Матча звёзд АХЛ — 2025, который пройдёт 2-3 февраля в Калифорнии. Выступающий преимущественно за фарм-клуб «Шаркс» в АХЛ «Сан-Хосе Барракуда» Аскаров будет защищать ворота команды Тихоокеанского дивизиона.

В текущем сезоне на счету российского вратаря 14 матчей в АХЛ со средним процентом отражённых бросков 93,8% при коэффициенте надежности 2,00. Также Аскаров провёл семь матчей за первую команду «Сан-Хосе» в НХЛ, в которых пропустил 16 шайб — два в ноябре с процентом сейвов 92,7%, три в ноябре (90,8%) и два в январе (94,5%).

Видео: «Буду приклеивать клюшку клеем». Аскаров – об итогах МЧМ

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