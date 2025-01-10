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Форвард «Вашингтона» — о Протасе: он один из самых умных игроков, с которыми я играл

Форвард «Вашингтона» — о Протасе: он один из самых умных игроков, с которыми я играл
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Пьер-Люк Дюбуа высказался об игре белорусского форварда Алексея Протаса после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (2:1 ОТ).

НХЛ — регулярный чемпионат
09 января 2025, четверг. 03:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 1
ОТ
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Дюбуа (Рой, Макмайкл) – 19:27     1:1 Гарланд (Шервуд, Хьюз) – 39:23 (pp)     2:1 Дюбуа (Протас) – 64:19    

«Для тех, кто его не знает или не знаком с его игрой, скажу, что он один из самых умных игроков, с которыми я когда-либо играл. У него руки длиной в семь футов и клюшка длиной в шесть футов. Он может отдавать передачи, бросать, забивать. Он делает на льду всё. Играть с ним – одно удовольствие и это было действительно хорошее выступление с его стороны», — приводит слова Дюбуа Russian Machine Never Breaks.

Отметим, с передачи Протаса Дюбуа забросил победную шайбу в матче с «Ванкувером».

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