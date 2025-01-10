Сидни Кросби опередил Джо Сакика и стал девятым в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ
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37-летний нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби поднялся на девятое место в рейтинге лучших бомбардиров за всю историю НХЛ, опередив Джо Сакика.
НХЛ — регулярный чемпионат
10 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Перерыв
5 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Ракелль (Раст, Петтерссон) – 03:19 2:0 Раст (Петтерссон, Кросби) – 07:22 3:0 Хейз (О'Коннор, Пульюярви) – 09:46 3:1 Драйзайтль (Хайман, Макдэвид) – 12:33 4:1 О'Коннор (Раст, Кросби) – 13:41 5:1 Кросби (Бантинг, Карлссон) – 25:42 (pp) 5:2 Драйзайтль (Макдэвид, Экхольм) – 30:58 5:3 Ньюджент-Хопкинс – 39:15 (pp)
В первом периоде домашнего матча регулярного чемпионата с «Эдмонтон Ойлерз» Кросби записал на свой счёт два результативных паса. Благодаря этому он набрал 1642 (603+1039) очка в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру. Это позволило капитану «Пингвинз» опередить Джо Сакика (1641 очко, 625+1016) и стать девятым лучшим бомбардиром в истории лиги.
Восьмую строчку в этом рейтинге занимает Марио Лемье — 1723 (690+1033). Рекордсменом НХЛ по набранным очкам является Уэйн Гретцки — 2857 (894+1963).
Видео: Малкин и Кросби провели тренировку с детьми
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