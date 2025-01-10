Сидни Кросби опередил Джо Сакика и стал девятым в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

37-летний нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби поднялся на девятое место в рейтинге лучших бомбардиров за всю историю НХЛ, опередив Джо Сакика.

В первом периоде домашнего матча регулярного чемпионата с «Эдмонтон Ойлерз» Кросби записал на свой счёт два результативных паса. Благодаря этому он набрал 1642 (603+1039) очка в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру. Это позволило капитану «Пингвинз» опередить Джо Сакика (1641 очко, 625+1016) и стать девятым лучшим бомбардиром в истории лиги.

Восьмую строчку в этом рейтинге занимает Марио Лемье — 1723 (690+1033). Рекордсменом НХЛ по набранным очкам является Уэйн Гретцки — 2857 (894+1963).

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