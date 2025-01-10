Малкин и Гончар вошли в первую символическую сборную «Питтсбурга» в XXI веке

Российские хоккеисты Евгений Малкин и Сергей Гончар вошли в символическую сборную « Питтсбург Пингвинз» в XXI веке.

Первая пятёрка

Сидни Кросби, Евгений Малкин, Джейк Гюнцель, Сергей Гончар, Крис Летанг и Марк-Андре Флёри.

Вторая пятёрка

Фил Кессел, Крис Куниц, Марио Лемье, Брайан Дюмулин, Брукс Орпик и Мэтт Мюррей.

Первый и второй составы каждой команды выбирались представителями СМИ, бывшими игроками и руководителями, которые были связанны с конкретной командой. Кандидатами на отбор стали игроки, которые выступали за соответствующие клубы с 1 января 2000 года.

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