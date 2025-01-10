Леон Драйзайтль стал первым хоккеистом, забросившим 30 шайб в текущем сезоне НХЛ

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль первым в текущем регулярном сезоне НХЛ достиг отметки в 30 заброшенных шайб.

В выездном матче с «Питтсбург Пингвинз», который продолжается в эти минуты, немецкий форвард оформил дубль на 31-й минуте игры, до этого отличившись на 13-й минуте. Эти голы стали для лидирующего в гонке снайперов НХЛ Драйзайтля 30-м и 31-м в регулярном чемпионате — 2024/2025.

На счету ближайших преследователей Леона в текущей гонке снайперов — Микко Рантанена из «Колорадо Эвеланш» и нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брейдена Пойнта — по 24 гола. Лучшим российским снайпером сезона остаётся Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд») — 23 шайбы.

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