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Леон Драйзайтль стал первым хоккеистом, забросившим 30 шайб в текущем сезоне НХЛ

Леон Драйзайтль стал первым хоккеистом, забросившим 30 шайб в текущем сезоне НХЛ
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Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль первым в текущем регулярном сезоне НХЛ достиг отметки в 30 заброшенных шайб.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Перерыв
5 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Ракелль (Раст, Петтерссон) – 03:19     2:0 Раст (Петтерссон, Кросби) – 07:22     3:0 Хейз (О'Коннор, Пульюярви) – 09:46     3:1 Драйзайтль (Хайман, Макдэвид) – 12:33     4:1 О'Коннор (Раст, Кросби) – 13:41     5:1 Кросби (Бантинг, Карлссон) – 25:42 (pp)     5:2 Драйзайтль (Макдэвид, Экхольм) – 30:58     5:3 Ньюджент-Хопкинс – 39:15 (pp)    

В выездном матче с «Питтсбург Пингвинз», который продолжается в эти минуты, немецкий форвард оформил дубль на 31-й минуте игры, до этого отличившись на 13-й минуте. Эти голы стали для лидирующего в гонке снайперов НХЛ Драйзайтля 30-м и 31-м в регулярном чемпионате — 2024/2025.

На счету ближайших преследователей Леона в текущей гонке снайперов — Микко Рантанена из «Колорадо Эвеланш» и нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брейдена Пойнта — по 24 гола. Лучшим российским снайпером сезона остаётся Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд») — 23 шайбы.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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