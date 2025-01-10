Передачи Проворова и Воронкова и шайба Марченко помогли «Коламбусу» переиграть «Сиэтл»

В ночь с 9 на 10 января мск на льду «Нейшнвайд-Арены» в Коламбусе (США, штат Огайо) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Коламбус Блю Джекетс» и «Сиэтл Кракен». Хозяева площадки одержали победу со счётом 6:2.

В составе «Коламбуса» результативными передачами отметились российский защитник Иван Проворов, который помог партнёру по команде открыть счёт в матче, и нападающий Дмитрий Воронков, ассистировавший при третьей шайбе «Блю Джекетс». Шестую шайбу хозяев в пустые ворота забросил за 29 секунд до сирены Кирилл Марченко.

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