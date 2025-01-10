Передачи Проворова и Воронкова и шайба Марченко помогли «Коламбусу» переиграть «Сиэтл»
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В ночь с 9 на 10 января мск на льду «Нейшнвайд-Арены» в Коламбусе (США, штат Огайо) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Коламбус Блю Джекетс» и «Сиэтл Кракен». Хозяева площадки одержали победу со счётом 6:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
10 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
6 : 2
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Курали (Проворов, Оливье) – 11:56 1:1 Толванен (Райт, Макканн) – 12:08 2:1 Дель Бель Беллуз (ван Римсдайк, Сиверсон) – 23:29 3:1 Веренски (Фантилли, Воронков) – 30:53 4:1 Матейчук (ван Римсдайк, Дель Бель Беллуз) – 32:27 5:1 Джонсон (Веренски, Фаббро) – 35:45 5:2 Толванен (Стивенсон, Монтур) – 48:44 6:2 Марченко (Матейчук) – 59:31
В составе «Коламбуса» результативными передачами отметились российский защитник Иван Проворов, который помог партнёру по команде открыть счёт в матче, и нападающий Дмитрий Воронков, ассистировавший при третьей шайбе «Блю Джекетс». Шестую шайбу хозяев в пустые ворота забросил за 29 секунд до сирены Кирилл Марченко.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
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