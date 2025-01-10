Гол Артемия Панарина помог «Рейнджерс» одержать победу в матче с «Нью-Джерси»

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Нью-Джерси Дэвилз». Хозяева одержали победу в овертайме со счётом 3:2.
В составе победителей голами отметились Адам Фокс, Сэм Кэррик и российский нападающий Артемий Панарин. За «Дэвилз» отличились Джек Хьюз и Йеспер Братт.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
«Рейнджерс» располагаются на 13-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции, в активе команды 40 очков по итогам 41 матча. «Дэвилз» занимают третье место с 54 очками в 44 играх.
В следующем матче «Нью-Джерси» встретится с «Тампой», а «Рейнджерс» сыграют с «Вегасом».
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