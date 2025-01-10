«Питтсбург» победил «Эдмонтон». У Кросби и Макдэвида по три очка, у Драйзайтля дубль

В ночь с 9 на 10 января мск на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в Питтсбурге (США, штат Пенсильвания) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Питтсбург Пингвинз» и «Эдмонтон Ойлерз». Хозяева площадки одержали победу со счётом 5:3.

В составе «Питтсбурга» тремя набранными очками отметился капитан команды Сидни Кросби, на счету которого гол и две результативные передачи — благодаря им форвард вышел на общее девятое место в истории НХЛ по набранным за карьеру очкам в регулярных сезонах.

За гостей дубль оформил лучший снайпер текущего сезона Леон Драйзайтль, ассистентский хет-трик в активе Коннора Макдэвида.

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