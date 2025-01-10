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Питтсбург Пингвинз — Эдмонтон Ойлерз, результат матча 10 января 2025, счет 5:3, НХЛ 2024-2025

«Питтсбург» победил «Эдмонтон». У Кросби и Макдэвида по три очка, у Драйзайтля дубль
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В ночь с 9 на 10 января мск на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в Питтсбурге (США, штат Пенсильвания) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Питтсбург Пингвинз» и «Эдмонтон Ойлерз». Хозяева площадки одержали победу со счётом 5:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Ракелль (Раст, Петтерссон) – 03:19     2:0 Раст (Петтерссон, Кросби) – 07:22     3:0 Хейз (О'Коннор, Пульюярви) – 09:46     3:1 Драйзайтль (Хайман, Макдэвид) – 12:33     4:1 О'Коннор (Раст, Кросби) – 13:41     5:1 Кросби (Бантинг, Карлссон) – 25:42 (pp)     5:2 Драйзайтль (Макдэвид, Экхольм) – 30:58     5:3 Ньюджент-Хопкинс – 39:15 (pp)    

В составе «Питтсбурга» тремя набранными очками отметился капитан команды Сидни Кросби, на счету которого гол и две результативные передачи — благодаря им форвард вышел на общее девятое место в истории НХЛ по набранным за карьеру очкам в регулярных сезонах.

За гостей дубль оформил лучший снайпер текущего сезона Леон Драйзайтль, ассистентский хет-трик в активе Коннора Макдэвида.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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