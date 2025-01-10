Две передачи Кучерова и 27 сейвов Василевского помогли «Тампе» обыграть «Бостон»

В Тампе (США) на стадионе «Леново Центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Бостон Брюинз». Хозяева одержали победу со счётом 4:1.

В составе победителей голами отметились Энтони Чирелли, Майки Эйссимонт, Брэндон Хагель и Брейден Пойнт. За «Бостон» отличился Мэйсон Лорей.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров записал на свой счёт две результативные передачи. Его соотечественник и одноклубник голкипер Андрей Василевский совершил 27 сейвов.

В следующем матче «Лайтнинг» сыграют с «Нью-Джерси», а «Бостон» встретится с «Флоридой».

Материалы по теме Гол Артемия Панарина помог «Рейнджерс» одержать победу в матче с «Нью-Джерси»

Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ: