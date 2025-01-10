Две передачи Кучерова и 27 сейвов Василевского помогли «Тампе» обыграть «Бостон»
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В Тампе (США) на стадионе «Леново Центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Бостон Брюинз». Хозяева одержали победу со счётом 4:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
10 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 1
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Чирелли (Хагель, Макдона) – 34:07 (sh) 2:0 Эйссимонт (Пол, Макдона) – 39:10 2:1 Лорей (Пик, Маршан) – 42:05 3:1 Хагель (Кучеров, Чернак) – 58:28 4:1 Пойнт (Кучеров, Хедман) – 59:24 (pp)
В составе победителей голами отметились Энтони Чирелли, Майки Эйссимонт, Брэндон Хагель и Брейден Пойнт. За «Бостон» отличился Мэйсон Лорей.
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров записал на свой счёт две результативные передачи. Его соотечественник и одноклубник голкипер Андрей Василевский совершил 27 сейвов.
В следующем матче «Лайтнинг» сыграют с «Нью-Джерси», а «Бостон» встретится с «Флоридой».
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