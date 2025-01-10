«Даллас» обыграл в гостях «Филадельфию». У Дадонова и Замулы по ассисту, у Мичкова "-3"

В ночь с 9 на 10 января мск на льду арены «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США, штат Пенсильвания) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Филадельфия Флайерз» и «Даллас Старз». Гости одержали победу со счётом 4:1.