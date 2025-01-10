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Филадельфия Флайерз — Даллас Старз, результат матча 10 января 2025, счет 1:4, НХЛ 2024-2025

«Даллас» обыграл в гостях «Филадельфию». У Дадонова и Замулы по ассисту, у Мичкова "-3"
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В ночь с 9 на 10 января мск на льду арены «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США, штат Пенсильвания) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Филадельфия Флайерз» и «Даллас Старз». Гости одержали победу со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
1 : 4
Даллас Старз
Даллас
0:1 Бурк (Дамба, Стэнковен) – 01:45     0:2 Хинц (Дадонов, Робертсон) – 09:38     0:3 Джонстон (Бенн, Лундквист) – 28:41     1:3 Фрост (Конечны, Замула) – 46:47     1:4 Хейсканен (Линделль, Робертсон) – 56:47    
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