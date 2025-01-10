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32-летний нападающий «Рейнджерс» впервые в карьере забил в овертайме матча НХЛ

32-летний нападающий «Рейнджерс» впервые в карьере забил в овертайме матча НХЛ
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Нью-Джерси Дэвилз». Хозяева одержали победу в овертайме со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 2
ОТ
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Фокс (Трочек) – 12:05 (pp)     1:1 Хьюз (Песке, Палат) – 24:03     1:2 Братт (Хьюз) – 28:28     2:2 Панарин (Зибанеджад, Фокс) – 37:13 (pp)     3:2 Кэррик (Смит) – 62:48    

Исход встречи решил овертайм, в котором отличился канадский нападающий Сэм Кэррик. 32-летний форвард «Рейнджерс» совершил перехват в своей зоне, запустив контратаку на чужие ворота, после чего открылся под бросок и, получив передачу от Райлли Смита, в касание поразил цель.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Примечательно, что сегодня Кэррик проводил 281-й матч за карьеру в НХЛ, и гол в ворота «Дэвилз» стал для него первым в овертаймах.

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