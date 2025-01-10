Защитник «Коламбуса» Зак Веренски продлил уникальную серию в НХЛ в XXI веке

В ночь с 9 на 10 января мск на льду «Нейшнвайд-Арены» в Коламбусе (США, штат Огайо) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Коламбус Блю Джекетс» и «Сиэтл Кракен». Хозяева площадки одержали победу со счётом 6:2.
В составе победителей 2 (1+1) очками отметился защитник Зак Веренски, который сегодня продлил уникальную серию в НХЛ в XXI веке. Американский хоккеист стал первым игроком обороны в этом столетии, кому удалось набирать очки как минимум в 16 домашних матчах подряд.
Рекорд НХЛ по этому показателю среди игроков обороны принадлежит Бобби Орру (25 домашних матчей подряд с очками, сезон-1974/1975). Второе место занимет Пол Коффи (23, 1985/1986), топ-3 замыкает Фил Хаусли (22, 1991/1992). В пятёрку лучших также входят снова Орр (21, 1970/1971) и Джон ван Боксмер (19, 1981/1982).
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