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Защитник «Коламбуса» Зак Веренски продлил уникальную серию в НХЛ в XXI веке

Защитник «Коламбуса» Зак Веренски продлил уникальную серию в НХЛ в XXI веке
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В ночь с 9 на 10 января мск на льду «Нейшнвайд-Арены» в Коламбусе (США, штат Огайо) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Коламбус Блю Джекетс» и «Сиэтл Кракен». Хозяева площадки одержали победу со счётом 6:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
6 : 2
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Курали (Проворов, Оливье) – 11:56     1:1 Толванен (Райт, Макканн) – 12:08     2:1 Дель Бель Беллуз (ван Римсдайк, Сиверсон) – 23:29     3:1 Веренски (Фантилли, Воронков) – 30:53     4:1 Матейчук (ван Римсдайк, Дель Бель Беллуз) – 32:27     5:1 Джонсон (Веренски, Фаббро) – 35:45     5:2 Толванен (Стивенсон, Монтур) – 48:44     6:2 Марченко (Матейчук) – 59:31    

В составе победителей 2 (1+1) очками отметился защитник Зак Веренски, который сегодня продлил уникальную серию в НХЛ в XXI веке. Американский хоккеист стал первым игроком обороны в этом столетии, кому удалось набирать очки как минимум в 16 домашних матчах подряд.

Рекорд НХЛ по этому показателю среди игроков обороны принадлежит Бобби Орру (25 домашних матчей подряд с очками, сезон-1974/1975). Второе место занимет Пол Коффи (23, 1985/1986), топ-3 замыкает Фил Хаусли (22, 1991/1992). В пятёрку лучших также входят снова Орр (21, 1970/1971) и Джон ван Боксмер (19, 1981/1982).

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