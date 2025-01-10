Передачи Орлова и Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Торонто»
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В Роли (США) на стадионе «Леново Центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Каролина Харрикейнз» и «Торонто Мэйпл Лифс». Хозяева одержали победу в овертайме со счётом 6:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
10 января 2025, пятница. 03:30 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
6 : 3
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Робертсон (Доми, Лоренц) – 01:59 0:2 Нюландер – 07:29 1:2 Робинсон (Смит, Нечас) – 13:58 2:2 Стаал (Свечников, Мартинук) – 14:15 3:2 Стаал (Мартинук, Славин) – 20:35 (sh) 3:3 Мэттьюс (Нис, Марнер) – 21:11 (pp) 4:3 Блейк (Яаскя, Орлов) – 24:58 5:3 Стаал (Бёрнс, Мартинук) – 40:20 6:3 Джарвис – 56:23
В составе победителей голами отметились Эрик Робинсон, Джордан Стаал (хет-трик), Джексон Блейк и Сет Джарвис. За «Торонто» отличились Николас Робертсон, Вильям Нюландер и Остон Мэттьюс.
Российский игроки «Харрикейнз» Андрей Свечников и Дмитрий Орлов записали на свой счёт по результативной передаче.
В своих следующих матчах обе команды сыграют с «Ванкувером». «Каролина» встретится с канадским коллективом 11 января, а «Торонто» проведёт игру 12 января.
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