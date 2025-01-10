Передачи Орлова и Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Торонто»

В Роли (США) на стадионе «Леново Центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Каролина Харрикейнз» и «Торонто Мэйпл Лифс». Хозяева одержали победу в овертайме со счётом 6:3.

В составе победителей голами отметились Эрик Робинсон, Джордан Стаал (хет-трик), Джексон Блейк и Сет Джарвис. За «Торонто» отличились Николас Робертсон, Вильям Нюландер и Остон Мэттьюс.

Российский игроки «Харрикейнз» Андрей Свечников и Дмитрий Орлов записали на свой счёт по результативной передаче.

В своих следующих матчах обе команды сыграют с «Ванкувером». «Каролина» встретится с канадским коллективом 11 января, а «Торонто» проведёт игру 12 января.

Материалы по теме Две передачи Кучерова и 27 сейвов Василевского помогли «Тампе» обыграть «Бостон»

Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ: