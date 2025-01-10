Брейден Пойнт стал третьим игроком «Тампы» по скорости достижения 600 очков за клуб

В Тампе (США) на стадионе «Леново Центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Бостон Брюинз». Хозяева одержали победу со счётом 4:1.

В составе победителей голами отметились Энтони Чирелли, Майки Эйссимонт, Брэндон Хагель и Брейден Пойнт. За «Бостон» отличился Мэйсон Лорей.

Для проводящего всю карьеру в НХЛ в стане «Лайтнинг» Пойнта результативное действие стало 600-м в лиге. Брейден стал третьим игроком «Тампы» по скорости достижения 600 очков за клуб. На покорение этой отметки канадскому форварду понадобилось 615 матчей.

Клубный рекорд принадлежит Никите Кучерову (557 матчей), второе место занимает Стивен Стэмкос (595).