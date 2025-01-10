Игорь Шестёркин иронично отреагировал на победный гол одноклубника в ворота «Нью-Джерси»

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:2 ОТ) прокомментировал победный гол своего одноклубника Сэма Кэррика.

«Мне он всегда много забивает на тренировках», — приводит слова Шестёркина журналист Петер Бо.

Напомним, что сегодня Кэррик проводил 281-й матч за карьеру в НХЛ, и гол в ворота «Дэвилз» стал для него первым в овертаймах. Нынешний сезон для канадского форварда дебютный в «Рейнджерс». В текущем регулярном чемпионате в его активе 9 (3+6) очков в 41 матче. Сэм на постоянной основе является игроком четвёртого звена команды Питера Лавиолетта.