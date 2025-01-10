Игорь Шестёркин иронично отреагировал на победный гол одноклубника в ворота «Нью-Джерси»
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Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:2 ОТ) прокомментировал победный гол своего одноклубника Сэма Кэррика.
«Мне он всегда много забивает на тренировках», — приводит слова Шестёркина журналист Петер Бо.
НХЛ — регулярный чемпионат
10 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 2
ОТ
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Фокс (Трочек) – 12:05 (pp) 1:1 Хьюз (Песке, Палат) – 24:03 1:2 Братт (Хьюз) – 28:28 2:2 Панарин (Зибанеджад, Фокс) – 37:13 (pp) 3:2 Кэррик (Смит) – 62:48
Напомним, что сегодня Кэррик проводил 281-й матч за карьеру в НХЛ, и гол в ворота «Дэвилз» стал для него первым в овертаймах. Нынешний сезон для канадского форварда дебютный в «Рейнджерс». В текущем регулярном чемпионате в его активе 9 (3+6) очков в 41 матче. Сэм на постоянной основе является игроком четвёртого звена команды Питера Лавиолетта.
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