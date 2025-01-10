Остон Мэттьюс и Митчелл Марнер установили антирекорд для игроков «Торонто» в XXI веке

В Роли (США) на стадионе «Леново Центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Каролина Харрикейнз» и «Торонто Мэйпл Лифс». Хозяева одержали победу со счётом 6:3.

Нападающие «Торонто» Остон Мэттьюс и Митчелл Марнер находились на льду при всех голах «Каролины» в этом матче и завершили сегодняшнюю встречу с показателем полезности «-6». Таким образом Мэттьюс и Марнер установили антирекорд для игроков «Торонто» в XXI веке, став первыми хоккеистами «кленовых листьев» с подобной полезности в этом столетии.

Последний раз игроки «Торонто» завершали матч НХЛ с полезностью «-6» в декабре 1991 года. Тогда Даниэль Маруа и Майк Буллард получили «-6» в матче с «Питтсбургом».