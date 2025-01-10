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Ассист Тренина не помог «Миннесоте» избежать разгромного поражения в матче с «Колорадо»

Ассист Тренина не помог «Миннесоте» избежать разгромного поражения в матче с «Колорадо»
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В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Миннесота Уайлд» и «Колорадо Эвеланш». Гости одержали победу со счётом 6:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 января 2025, пятница. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
1 : 6
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 О'Коннор (Мэнсон) – 03:46     0:2 Колтон – 16:52     1:2 Богосян (Годро, Тренин) – 18:27     1:3 Рантанен (Маккиннон, Друен) – 33:00     1:4 Келли (Кивиранта, О'Коннор) – 44:23     1:5 Лехконен (Мэнсон) – 47:42 (sh)     1:6 Маккиннон (Друен, Рантанен) – 48:48    

В составе победителей голами отметились Логан О'Коннор, Росс Колтон, Микко Рантанен, Паркер Келли, Арттури Лехконен и Натан Маккиннон. За «Миннесоту» отличился Зак Богосян.

Российский нападающий «Уайлд» Яков Тренин записал на свой счёт результативную передачу.

В следующем матче «Миннесота» сыграет с «Сан-Хосе», а «Колорадо» встретится с «Виннипегом».

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