Ассист Тренина не помог «Миннесоте» избежать разгромного поражения в матче с «Колорадо»

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Миннесота Уайлд» и «Колорадо Эвеланш». Гости одержали победу со счётом 6:1.

В составе победителей голами отметились Логан О'Коннор, Росс Колтон, Микко Рантанен, Паркер Келли, Арттури Лехконен и Натан Маккиннон. За «Миннесоту» отличился Зак Богосян.

Российский нападающий «Уайлд» Яков Тренин записал на свой счёт результативную передачу.

В следующем матче «Миннесота» сыграет с «Сан-Хосе», а «Колорадо» встретится с «Виннипегом».

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