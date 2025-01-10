Артемий Панарин оценил важность волевой победы «Рейнджерс» в матче НХЛ

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин оценил важность победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:2 ОТ). В ходе встречи «синерубашечники» уступали 1:2, но гол Панарина помог перевести матч в овертайм, где и была добыта победа.

«Победы всегда придают тебе уверенности. Неважно как ты побеждаешь. Даже если ты играешь плохо, чего мы сегодня не делали. Думаю, что мы играли отлично», — приводит слова Панарина журналист Петер Бо.

Исход встречи решил овертайм, в котором отличился канадский нападающий Сэм Кэррик. 32-летний форвард «Рейнджерс» совершил перехват в своей зоне, запустив контратаку на чужие ворота, после чего открылся под бросок и, получив передачу от Райлли Смита, в касание поразил цель.