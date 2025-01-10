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Артемий Панарин оценил важность волевой победы «Рейнджерс» в матче НХЛ

Артемий Панарин оценил важность волевой победы «Рейнджерс» в матче НХЛ
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Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин оценил важность победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:2 ОТ). В ходе встречи «синерубашечники» уступали 1:2, но гол Панарина помог перевести матч в овертайм, где и была добыта победа.

«Победы всегда придают тебе уверенности. Неважно как ты побеждаешь. Даже если ты играешь плохо, чего мы сегодня не делали. Думаю, что мы играли отлично», — приводит слова Панарина журналист Петер Бо.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 2
ОТ
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Фокс (Трочек) – 12:05 (pp)     1:1 Хьюз (Песке, Палат) – 24:03     1:2 Братт (Хьюз) – 28:28     2:2 Панарин (Зибанеджад, Фокс) – 37:13 (pp)     3:2 Кэррик (Смит) – 62:48    

Исход встречи решил овертайм, в котором отличился канадский нападающий Сэм Кэррик. 32-летний форвард «Рейнджерс» совершил перехват в своей зоне, запустив контратаку на чужие ворота, после чего открылся под бросок и, получив передачу от Райлли Смита, в касание поразил цель.

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