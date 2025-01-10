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Сент-Луис Блюз — Анахайм Дакс, результат матча 10 января 2025, счет 6:2, НХЛ 2024-2025

Три очка Бучневича помогли «Сент-Луису» победить «Анахайм»
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В ночь с 9 на 10 января мск на льду арены «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе (США, штат Миссури) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Сент-Луис Блюз» и «Анахайм Дакс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 6:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 января 2025, пятница. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
6 : 2
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Томас – 02:45     2:0 Такер (Сундквист, Болдюк) – 04:31     3:0 Кайру (Фаулер, Шенн) – 06:40     4:0 Холлоуэй (Кайру, Шенн) – 13:55     4:1 Нестеренко (ЛаКомбе) – 16:00     5:1 Томас (Бучневич) – 24:45     6:1 Бучневич (Саад, Сутер) – 28:02     6:2 Коланджело (Строум, Гудас) – 34:38    

В составе «Сент-Луиса» заброшенной шайбой и двумя результативными передачами отметился российский нападающий Павел Бучневич, который ассистировал партнёрам по команде при первом и пятом голах и сам забросил шестую шайбу «Блюз» на 29-й минуте матча.

Хозяева площадки выиграли после двух поражений подряд.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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