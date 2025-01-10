Три очка Бучневича помогли «Сент-Луису» победить «Анахайм»

В ночь с 9 на 10 января мск на льду арены «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе (США, штат Миссури) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Сент-Луис Блюз» и «Анахайм Дакс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 6:2.

В составе «Сент-Луиса» заброшенной шайбой и двумя результативными передачами отметился российский нападающий Павел Бучневич, который ассистировал партнёрам по команде при первом и пятом голах и сам забросил шестую шайбу «Блюз» на 29-й минуте матча.

Хозяева площадки выиграли после двух поражений подряд.

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