Три очка Бучневича помогли «Сент-Луису» победить «Анахайм»
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В ночь с 9 на 10 января мск на льду арены «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе (США, штат Миссури) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Сент-Луис Блюз» и «Анахайм Дакс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 6:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
10 января 2025, пятница. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
6 : 2
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Томас – 02:45 2:0 Такер (Сундквист, Болдюк) – 04:31 3:0 Кайру (Фаулер, Шенн) – 06:40 4:0 Холлоуэй (Кайру, Шенн) – 13:55 4:1 Нестеренко (ЛаКомбе) – 16:00 5:1 Томас (Бучневич) – 24:45 6:1 Бучневич (Саад, Сутер) – 28:02 6:2 Коланджело (Строум, Гудас) – 34:38
В составе «Сент-Луиса» заброшенной шайбой и двумя результативными передачами отметился российский нападающий Павел Бучневич, который ассистировал партнёрам по команде при первом и пятом голах и сам забросил шестую шайбу «Блюз» на 29-й минуте матча.
Хозяева площадки выиграли после двух поражений подряд.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
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