Кросби превзошёл достижение Эспозито и Мессье в НХЛ и приблизился к Ягру

В ночь с 9 на 10 января мск на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в Питтсбурге (США, штат Пенсильвания) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Питтсбург Пингвинз» и «Эдмонтон Ойлерз». Хозяева площадки одержали победу со счётом 5:3.

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби забросил шайбу и сделал две результативные передачи. Матч с 3+ очками стал для канадского форварда 184-м за карьеру в НХЛ.

По их числу он вышел на чистое пятое место в истории лиги, обогнав Фила Эспозито и Марка Мессье (по 183). В топ-4 входят Уэйн Гретцки (459), Марио Лемье (272), Марсель Дионн (202) и Яромир Ягр (195).