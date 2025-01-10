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Кросби превзошёл достижение Эспозито и Мессье в НХЛ и приблизился к Ягру

Кросби превзошёл достижение Эспозито и Мессье в НХЛ и приблизился к Ягру
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В ночь с 9 на 10 января мск на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в Питтсбурге (США, штат Пенсильвания) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Питтсбург Пингвинз» и «Эдмонтон Ойлерз». Хозяева площадки одержали победу со счётом 5:3.

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби забросил шайбу и сделал две результативные передачи. Матч с 3+ очками стал для канадского форварда 184-м за карьеру в НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Ракелль (Раст, Петтерссон) – 03:19     2:0 Раст (Петтерссон, Кросби) – 07:22     3:0 Хейз (О'Коннор, Пульюярви) – 09:46     3:1 Драйзайтль (Хайман, Макдэвид) – 12:33     4:1 О'Коннор (Раст, Кросби) – 13:41     5:1 Кросби (Бантинг, Карлссон) – 25:42 (pp)     5:2 Драйзайтль (Макдэвид, Экхольм) – 30:58     5:3 Ньюджент-Хопкинс – 39:15 (pp)    

По их числу он вышел на чистое пятое место в истории лиги, обогнав Фила Эспозито и Марка Мессье (по 183). В топ-4 входят Уэйн Гретцки (459), Марио Лемье (272), Марсель Дионн (202) и Яромир Ягр (195).

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