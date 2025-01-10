Кэррик: очень важные два очка. Для «Рейнджерс» это шаг в правильном направлении
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Наападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Сэм Кэррик прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:2 ОТ).
«Учитывая то, как складывается сезон «Рейнджерс», для нас важна каждая игра и каждая победа. Два очка сегодня — очень важны. Это шаг в правильном направлении», — цитирует Кэррика издание Lohud.
НХЛ — регулярный чемпионат
10 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 2
ОТ
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Фокс (Трочек) – 12:05 (pp) 1:1 Хьюз (Песке, Палат) – 24:03 1:2 Братт (Хьюз) – 28:28 2:2 Панарин (Зибанеджад, Фокс) – 37:13 (pp) 3:2 Кэррик (Смит) – 62:48
Примечательно, что сегодня 32-летний Кэррик проводил 281-й матч за карьеру в НХЛ, и гол в ворота «Дэвилз» стал для него первым в овертаймах. Канадец совершил перехват в своей зоне, запустив контратаку на чужие ворота, после чего открылся под бросок и, получив передачу от Райлли Смита, в касание поразил цель
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