Кэррик: очень важные два очка. Для «Рейнджерс» это шаг в правильном направлении

Наападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Сэм Кэррик прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:2 ОТ).

«Учитывая то, как складывается сезон «Рейнджерс», для нас важна каждая игра и каждая победа. Два очка сегодня — очень важны. Это шаг в правильном направлении», — цитирует Кэррика издание Lohud.

Примечательно, что сегодня 32-летний Кэррик проводил 281-й матч за карьеру в НХЛ, и гол в ворота «Дэвилз» стал для него первым в овертаймах. Канадец совершил перехват в своей зоне, запустив контратаку на чужие ворота, после чего открылся под бросок и, получив передачу от Райлли Смита, в касание поразил цель