НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 10 января
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Сегодня, 10 января, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 10 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сыгранных матчей регулярки нынешнего сезона.
НХЛ — регулярный чемпионат
10 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Ракелль (Раст, Петтерссон) – 03:19 2:0 Раст (Петтерссон, Кросби) – 07:22 3:0 Хейз (О'Коннор, Пульюярви) – 09:46 3:1 Драйзайтль (Хайман, Макдэвид) – 12:33 4:1 О'Коннор (Раст, Кросби) – 13:41 5:1 Кросби (Бантинг, Карлссон) – 25:42 (pp) 5:2 Драйзайтль (Макдэвид, Экхольм) – 30:58 5:3 Ньюджент-Хопкинс – 39:15 (pp)
НХЛ — регулярный чемпионат
10 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
0 : 4
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Куинн (Маклауд, Бенсон) – 10:17 0:2 Куинн (Кребс, Маклауд) – 13:17 0:3 Козенс – 24:11 0:4 Маклауд (Далин, Так) – 30:22
НХЛ — регулярный чемпионат
10 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 1
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Чирелли (Хагель, Макдона) – 34:07 (sh) 2:0 Эйссимонт (Пол, Макдона) – 39:10 2:1 Лорей (Пик, Маршан) – 42:05 3:1 Хагель (Кучеров, Чернак) – 58:28 4:1 Пойнт (Кучеров, Хедман) – 59:24 (pp)
НХЛ — регулярный чемпионат
10 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 2
ОТ
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Фокс (Трочек) – 12:05 (pp) 1:1 Хьюз (Песке, Палат) – 24:03 1:2 Братт (Хьюз) – 28:28 2:2 Панарин (Зибанеджад, Фокс) – 37:13 (pp) 3:2 Кэррик (Смит) – 62:48
НХЛ — регулярный чемпионат
10 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
6 : 2
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Курали (Проворов, Оливье) – 11:56 1:1 Толванен (Райт, Макканн) – 12:08 2:1 Дель Бель Беллуз (ван Римсдайк, Сиверсон) – 23:29 3:1 Веренски (Фантилли, Воронков) – 30:53 4:1 Матейчук (ван Римсдайк, Дель Бель Беллуз) – 32:27 5:1 Джонсон (Веренски, Фаббро) – 35:45 5:2 Толванен (Стивенсон, Монтур) – 48:44 6:2 Марченко (Матейчук) – 59:31
НХЛ — регулярный чемпионат
10 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
1 : 4
Даллас Старз
Даллас
0:1 Бурк (Дамба, Стэнковен) – 01:45 0:2 Хинц (Дадонов, Робертсон) – 09:38 0:3 Джонстон (Бенн, Лундквист) – 28:41 1:3 Фрост (Конечны, Замула) – 46:47 1:4 Хейсканен (Линделль, Робертсон) – 56:47
НХЛ — регулярный чемпионат
10 января 2025, пятница. 03:30 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
6 : 3
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Робертсон (Доми, Лоренц) – 01:59 0:2 Нюландер – 07:29 1:2 Робинсон (Смит, Нечас) – 13:58 2:2 Стаал (Свечников, Мартинук) – 14:15 3:2 Стаал (Мартинук, Славин) – 20:35 (sh) 3:3 Мэттьюс (Нис, Марнер) – 21:11 (pp) 4:3 Блейк (Яаскя, Орлов) – 24:58 5:3 Стаал (Бёрнс, Мартинук) – 40:20 6:3 Джарвис – 56:23
НХЛ — регулярный чемпионат
10 января 2025, пятница. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
6 : 2
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Томас – 02:45 2:0 Такер (Сундквист, Болдюк) – 04:31 3:0 Кайру (Фаулер, Шенн) – 06:40 4:0 Холлоуэй (Кайру, Шенн) – 13:55 4:1 Нестеренко (ЛаКомбе) – 16:00 5:1 Томас (Бучневич) – 24:45 6:1 Бучневич (Саад, Сутер) – 28:02 6:2 Коланджело (Строум, Гудас) – 34:38
НХЛ — регулярный чемпионат
10 января 2025, пятница. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
1 : 6
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 О'Коннор (Мэнсон) – 03:46 0:2 Колтон – 16:52 1:2 Богосян (Годро, Тренин) – 18:27 1:3 Рантанен (Маккиннон, Друен) – 33:00 1:4 Келли (Кивиранта, О'Коннор) – 44:23 1:5 Лехконен (Мэнсон) – 47:42 (sh) 1:6 Маккиннон (Друен, Рантанен) – 48:48
НХЛ — регулярный чемпионат
10 января 2025, пятница. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
3-й период
0 : 4
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Ли (Нельсон) – 17:04 0:2 Нельсон (Барзал, Романов) – 25:30 0:3 Хорват (Палмьери, Романов) – 30:41 0:4 Сизикас (Пажо, Добсон) – 57:26
Первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги занимает «Вашингтон Кэпиталз», имея в активе 58 очков после 41 сыгранной встречи.
В Западной конференции Национальной хоккейной лиги первое место занимает «Вегас Голден Найтс» с 59 очками после 40 матчей.
Напомним, регулярный сезон-2024/2025 Национальной хоккейной лиги завершится в апреле следующего года.
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