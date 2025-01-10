Две передачи Романова помогли «Айлендерс» победить «Вегас», Сорокин провёл «сухой» матч

10 января на льду «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Вегас Голден Найтс» и «Нью-Йорк Айлендерс». Победу со счётом 4:0 одержали гости.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
На 18-й минуте первого периода Андерс Ли с передачи Брока Нельсона открыл счёт во встрече.
На шестой минуте второй двадцатиминутки Брок Нельсон с передач Мэтью Барзала и Александра Романова удвоил преимущество гостей. В середине второго периода Бо Хорват с передач Кайла Палмьери и Александра Романова сделал счёт 3:0.
В конце игры Кейси Сизикас установил окончательный счёт во встрече.
Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин оформил «сухой» матч, отразив 30 бросков.
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