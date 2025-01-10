Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вегас Голден Найтс — Нью-Йорк Айлендерс, результат матча 10 января 2025, счет 0:4, НХЛ 2024-2025

Две передачи Романова помогли «Айлендерс» победить «Вегас», Сорокин провёл «сухой» матч
Аудио-версия:
Комментарии

10 января на льду «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Вегас Голден Найтс» и «Нью-Йорк Айлендерс». Победу со счётом 4:0 одержали гости.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 января 2025, пятница. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
0 : 4
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Ли (Нельсон) – 17:04     0:2 Нельсон (Барзал, Романов) – 25:30     0:3 Хорват (Палмьери, Романов) – 30:41     0:4 Сизикас (Пажо, Добсон) – 57:26    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

На 18-й минуте первого периода Андерс Ли с передачи Брока Нельсона открыл счёт во встрече.

На шестой минуте второй двадцатиминутки Брок Нельсон с передач Мэтью Барзала и Александра Романова удвоил преимущество гостей. В середине второго периода Бо Хорват с передач Кайла Палмьери и Александра Романова сделал счёт 3:0.

В конце игры Кейси Сизикас установил окончательный счёт во встрече.

Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин оформил «сухой» матч, отразив 30 бросков.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android