Кучеров обошёл Селянне по матчам с 2+ передачами в регулярке и плей-офф среди вингеров

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз».

Как сообщает TSN StatsCentre на своей странице в социальной сети Х, Кучеров провёл 172-ю игру с двумя и более передачами в регулярке и плей-офф среди крайних нападающих и вышел на восьмое место по данному показателю, обойдя Теэму Селянне. Лидером же является Яромир Ягр с 292 такими встречами.

В Тампе (США) на стадионе «Леново Центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Бостон Брюинз». Хозяева одержали победу со счётом 4:1.