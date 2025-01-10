Кучеров обошёл Селянне по матчам с 2+ передачами в регулярке и плей-офф среди вингеров
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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз».
Как сообщает TSN StatsCentre на своей странице в социальной сети Х, Кучеров провёл 172-ю игру с двумя и более передачами в регулярке и плей-офф среди крайних нападающих и вышел на восьмое место по данному показателю, обойдя Теэму Селянне. Лидером же является Яромир Ягр с 292 такими встречами.
В Тампе (США) на стадионе «Леново Центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Бостон Брюинз». Хозяева одержали победу со счётом 4:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
10 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 1
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Чирелли (Хагель, Макдона) – 34:07 (sh) 2:0 Эйссимонт (Пол, Макдона) – 39:10 2:1 Лорей (Пик, Маршан) – 42:05 3:1 Хагель (Кучеров, Чернак) – 58:28 4:1 Пойнт (Кучеров, Хедман) – 59:24 (pp)
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