Василевский вышел на восьмое место по победам в НХЛ среди вратарей не из Северной Америки

В Тампе (США) на стадионе «Леново Центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Бостон Брюинз». Хозяева одержали победу со счётом 4:1.

Российский вратарь «молний» Андрей Василевский записал на свой счёт 311-ю победу в Национальной хоккейной лиге и вышел на восьмое место по победам в НХЛ среди вратарей не из Северной Америки. Топ-3 голкиперов в данной категории следующий: Хенрик Лундквист (459), Сергей Бобровский (414), Доминик Гашек (389). Евгений Набоков (353) и Николай Хабибулин (333) занимают пятую и шестую строчку соответственно.