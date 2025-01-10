Василевский вышел на восьмое место по победам в НХЛ среди вратарей не из Северной Америки
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В Тампе (США) на стадионе «Леново Центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Бостон Брюинз». Хозяева одержали победу со счётом 4:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
10 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 1
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Чирелли (Хагель, Макдона) – 34:07 (sh) 2:0 Эйссимонт (Пол, Макдона) – 39:10 2:1 Лорей (Пик, Маршан) – 42:05 3:1 Хагель (Кучеров, Чернак) – 58:28 4:1 Пойнт (Кучеров, Хедман) – 59:24 (pp)
Российский вратарь «молний» Андрей Василевский записал на свой счёт 311-ю победу в Национальной хоккейной лиге и вышел на восьмое место по победам в НХЛ среди вратарей не из Северной Америки. Топ-3 голкиперов в данной категории следующий: Хенрик Лундквист (459), Сергей Бобровский (414), Доминик Гашек (389). Евгений Набоков (353) и Николай Хабибулин (333) занимают пятую и шестую строчку соответственно.
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