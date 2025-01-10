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Сорокин — второй действующий вратарь НХЛ по скорости достижения 20 «сухих» игр в карьере

Сорокин — второй действующий вратарь НХЛ по скорости достижения 20 «сухих» игр в карьере
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Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин во встрече с «Вегас Голден Найтс» оформил «сухой» матч, отразив 30 бросков.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Сорокин стал вторым действующим вратарём НХЛ по скорости достижения 20 «сухих» игр в карьере. Для этого Илье потребовалось 222 встречи. Рекорд принадлежит вратарю «Нью-Йорк Рейнджерс» Джонатану Куику (214 матчей).

Напомним, 10 января на льду «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Вегас Голден Найтс» и «Нью-Йорк Айлендерс». Победу со счётом 4:0 одержали гости.

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