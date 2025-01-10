Панарин прокомментировал возвращение Шестёркина к играм «Рейнджерс» после травмы

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин высказался о возвращении вратаря Игоря Шестёркина к играм после травмы верхней части тела. Напомним, голкипер пропустил четыре встречи команды.

«Было здорово снова его увидеть. Он вселяет в нас большую уверенность. У нас есть два великолепных вратаря», — приводит слова Панарина Lohud.

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Нью-Джерси Дэвилз». Хозяева одержали победу в овертайме со счётом 3:2. Шестёркин отразил 21 бросок.