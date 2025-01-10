Панарин прокомментировал возвращение Шестёркина к играм «Рейнджерс» после травмы
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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин высказался о возвращении вратаря Игоря Шестёркина к играм после травмы верхней части тела. Напомним, голкипер пропустил четыре встречи команды.
«Было здорово снова его увидеть. Он вселяет в нас большую уверенность. У нас есть два великолепных вратаря», — приводит слова Панарина Lohud.
В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Нью-Джерси Дэвилз». Хозяева одержали победу в овертайме со счётом 3:2. Шестёркин отразил 21 бросок.
НХЛ — регулярный чемпионат
10 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 2
ОТ
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Фокс (Трочек) – 12:05 (pp) 1:1 Хьюз (Песке, Палат) – 24:03 1:2 Братт (Хьюз) – 28:28 2:2 Панарин (Зибанеджад, Фокс) – 37:13 (pp) 3:2 Кэррик (Смит) – 62:48
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