Карбери из «Вашингтона» лидирует в рейтинге лучших тренеров по версии сайта НХЛ

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги провёл опрос среди ассоциации журналистов НХЛ на тему главных претендентов на «Джек Адамс Трофи» — приз лучшему главному тренеру сезона. Очки начислялись по схеме 5-4-3-2-1.

Лидером рейтинга стал главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери. Он набрал 73 балла (13 первых мест). На второй строчке — Скотт Арниел (49 очков, три первых места) из «Виннипег Джетс», третий — Джон Хайнс (33) из «Миннесоты Уайлд».

«Вашингтон» продолжает домашнюю серию и встретится с «Монреаль Канадиенс» 11 января. Игра начнётся в 3:00 мск. Столичный клуб провёл 41 игру, в которой набрал 58 очков. Подопечные Спенсера Карбери находятся на первом месте в таблице Востока.