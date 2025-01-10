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Защитник «Лос-Анджелеса» Гавриков рассказал о ситуации в городе на фоне пожаров

Защитник «Лос-Анджелеса» Гавриков рассказал о ситуации в городе на фоне пожаров
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Российский защитник «Лос-Анджелес Кингз» Владислав Гавриков рассказал о ситуации в городе на фоне крупных пожаров. Отметим, что матч с «Калгари Флэймз» был перенесён.

«В день игры [с «Калгари»] нам сказали, что её не будет. Пока у нас всё нормально. К сожалению, вокруг дома горят. Кадры показывают страшные. Все очень сильно переживают, молятся за пострадавших. Также огромная благодарность всем экстренным службам, которые борются с последствиями стихии», — приводит слова Гаврикова ТАСС.

Напомним, в окрестностях Лос-Анджелеса бушуют лесные пожары, которые уже унесли жизни нескольких человек. Несколько тысяч человек эвакуированы.

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