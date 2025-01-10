Форварды «Торонто» повторили отрицательный результат тройки Ковальчука 22-летней давности
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Первая тройка нападения «Торонто Мэйпл Лифс» Мэтт Нис — Остон Мэттьюс — Митчелл Марнер находилась на льду при всех голах «Каролины Харрикейнз» в очном матче команд и завершила сегодняшнюю встречу с показателем полезности «-17».
Как сообщает Sportsnet Stats на своей странице в социальной сети Х, нападающие «Торонто» повторили отрицательный результат тройки Ильи Ковальчука 2003 года. Тогда три форварда «Атланты Трэшерз» Дэни Хитли — Илья Ковальчук — Патрик Штефан также закончили игру с показателем полезности «-17».
В Роли (США) на стадионе «Леново Центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Каролина Харрикейнз» и «Торонто Мэйпл Лифс». Хозяева одержали победу со счётом 6:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
10 января 2025, пятница. 03:30 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
6 : 3
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Робертсон (Доми, Лоренц) – 01:59 0:2 Нюландер – 07:29 1:2 Робинсон (Смит, Нечас) – 13:58 2:2 Стаал (Свечников, Мартинук) – 14:15 3:2 Стаал (Мартинук, Славин) – 20:35 (sh) 3:3 Мэттьюс (Нис, Марнер) – 21:11 (pp) 4:3 Блейк (Яаскя, Орлов) – 24:58 5:3 Стаал (Бёрнс, Мартинук) – 40:20 6:3 Джарвис – 56:23
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