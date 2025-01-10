Форварды «Торонто» повторили отрицательный результат тройки Ковальчука 22-летней давности

Первая тройка нападения «Торонто Мэйпл Лифс» Мэтт Нис — Остон Мэттьюс — Митчелл Марнер находилась на льду при всех голах «Каролины Харрикейнз» в очном матче команд и завершила сегодняшнюю встречу с показателем полезности «-17».

Как сообщает Sportsnet Stats на своей странице в социальной сети Х, нападающие «Торонто» повторили отрицательный результат тройки Ильи Ковальчука 2003 года. Тогда три форварда «Атланты Трэшерз» Дэни Хитли — Илья Ковальчук — Патрик Штефан также закончили игру с показателем полезности «-17».

В Роли (США) на стадионе «Леново Центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Каролина Харрикейнз» и «Торонто Мэйпл Лифс». Хозяева одержали победу со счётом 6:3.