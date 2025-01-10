А. Коваленко: Тардифа нужно ловить на слове и начинать с ним активно взаимодействовать

Чемпион СССР, России и Олимпийских игр Андрей Коваленко высказался о словах главы Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люка Тардифа о возможном возвращении сборной России к международным соревнованиям.

— Как говорили в классическом произведении, лёд тронулся. Глава ИИХФ отодвинул байки про безопасность на второй план и наконец-то заговорил о том, что нашу страну надо возвращать в мировые хоккейные соревнования.

Целиком и полностью поддерживаю! В хоккее от этого нелепого занавеса страдают все болельщики и хоккеисты. Тардифу и всем его единомышленникам надо одуматься и вспомнить, что спорт всегда был вне политики.

На мой взгляд, Тардифа нужно, как говорится, ловить на слове, начинать с ним активно взаимодействовать. Находить компромисс — где-то идти на уступки, где-то, наоборот, проявлять жёсткость.

— Где и в чём?

— Судя по последнему интервью Тардифа, он упёрся в «дело Федотова», и для ИИХФ является принципиальной дисквалификация, в своё время наложенная на вратаря и его клуб — тогда им был ЦСКА. Считаю, что в этом вопросе можно найти общий язык с Тардифом, тем более что Федотов уже выступает в «Филадельфии», контракт с которой ИИХФ как раз и признавала, — цитирует Коваленко Russia-Hockey.

Напомним, сборная России пропускает чемпионаты мира по хоккею с 2022 года. Команда успела сыграть на Олимпиаде в том же году до отстранения, где заняла второе место.