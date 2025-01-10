Чемпион мира из Чехии: по моему мнению, русские являются примитивной нацией

Чемпион мира 1972 года, чешский бывший нападающий Вацлав Недоманский высказался об отношении к российскому народу и рассказал про общение с советскими хоккеистами.

«По моему мнению, русские, за исключением некоторых блестящих писателей и композиторов, являются примитивной нацией. Так было всегда, особенно после 1918 года. Режим убивал свой собственный народ миллионами. Не было никакого уважения к человеческой жизни.

Когда я играл против советских хоккеистов, мало кто из них морально был на должном уровне. Некоторые наши игроки дружили с ними, они навещали их, но я никогда не хотел иметь с ними ничего общего», — приводит слова Недоманского Idnes.