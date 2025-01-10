Губернатор Рязанской области: выйти в КХЛ несложно — ничего, кроме денег, не нужно

Губернатор Рязанской области Павел Малков оценил перспективы появления в регионе клуба КХЛ. На данный момент команда «Рязань-ВДВ» выступает во Всероссийской хоккейной лиге.

«Пока планов выступать в КХЛ нет. Мы очень серьёзно занимаемся развитием спорта, только на этот год я для себя вписал ещё пять видов, которые должны выйти на принципиально новый уровень, и это не считая тех видов спорта, которые уже популярны в Рязанской области. Особый упор мы делаем на массовые виды спорта.

Выйти в КХЛ несложно — для этого нужно вложить большие средства, купить легионеров, ничего, кроме денег, не нужно. Для нас же важнее создать систему подготовки, чтобы дети имели возможность заниматься видами спорта, развиваться и делать в них карьеру. Поэтому мы не ставим задачу выйти в КХЛ — мы ставим задачу подготовить игроков для нашей команды в ВХЛ с самого нуля. Даже дети 2017 года рождения уже выигрывают многие российские соревнования», — цитирует Малкова ТАСС.