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Кожевников оценил слова Тардифа о возможном возвращении сборной России

Кожевников оценил слова Тардифа о возможном возвращении сборной России
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил слова главы Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люка Тардифа о возможном возвращении сборной России к международным соревнованиям.

«Да всё это болтовня! Зачем мы вообще обращаем внимание на Тардифа? Он никто, и звать его никак, просто шут гороховый. Как Трамп скажет, так и будет, а Тардиф ни на что не влияет. Просто чувствует, что необходимо меняться, а поэтому хочет «лизнуть» у кого надо. Он сначала рубил всё, теперь ждёт возвращения России. А завтра опять начнёт другое заявлять», — цитирует Кожевникова «ВсеПроСпорт».

Напомним, сборная России пропускает чемпионаты мира по хоккею с 2022 года. Команда успела сыграть на Олимпиаде в том же году до отстранения, где заняла второе место.

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