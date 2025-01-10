Кожевников оценил слова Тардифа о возможном возвращении сборной России

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил слова главы Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люка Тардифа о возможном возвращении сборной России к международным соревнованиям.

«Да всё это болтовня! Зачем мы вообще обращаем внимание на Тардифа? Он никто, и звать его никак, просто шут гороховый. Как Трамп скажет, так и будет, а Тардиф ни на что не влияет. Просто чувствует, что необходимо меняться, а поэтому хочет «лизнуть» у кого надо. Он сначала рубил всё, теперь ждёт возвращения России. А завтра опять начнёт другое заявлять», — цитирует Кожевникова «ВсеПроСпорт».

Напомним, сборная России пропускает чемпионаты мира по хоккею с 2022 года. Команда успела сыграть на Олимпиаде в том же году до отстранения, где заняла второе место.