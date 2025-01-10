Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Недоманский: предпочёл бы, чтобы рекорд Гретцки побил канадский хоккеист, а не Овечкин

Недоманский: предпочёл бы, чтобы рекорд Гретцки побил канадский хоккеист, а не Овечкин
Комментарии

Чемпион мира 1972 года, призёр Олимпийских игр, чешский бывший нападающий Вацлав Недоманский высказался о погоне капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«Количество голов Овечкина сейчас огромно, вы должны это признать. Вероятно, его успех — лишь вопрос времени. Но, буду честен, я предпочёл бы, чтобы рекорд Гретцки побил канадский хоккеист, а не Овечкин», — приводит слова Недоманского Idnes.

Напомним, Овечкин отстаёт от исторического снайперского рекорда Уэйна Гретцки на 22 шайбы. В нынешнем сезоне Александр принял участие в 25 матчах в регулярном чемпионате, в которых забил 19 голов и сделал 11 результативных передач.

Материалы по теме
Чемпион мира из Чехии: по моему мнению, русские являются примитивной нацией
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android