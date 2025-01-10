Недоманский: предпочёл бы, чтобы рекорд Гретцки побил канадский хоккеист, а не Овечкин

Чемпион мира 1972 года, призёр Олимпийских игр, чешский бывший нападающий Вацлав Недоманский высказался о погоне капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«Количество голов Овечкина сейчас огромно, вы должны это признать. Вероятно, его успех — лишь вопрос времени. Но, буду честен, я предпочёл бы, чтобы рекорд Гретцки побил канадский хоккеист, а не Овечкин», — приводит слова Недоманского Idnes.

Напомним, Овечкин отстаёт от исторического снайперского рекорда Уэйна Гретцки на 22 шайбы. В нынешнем сезоне Александр принял участие в 25 матчах в регулярном чемпионате, в которых забил 19 голов и сделал 11 результативных передач.