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Результаты игрового дня турнира «КХЛ 3х3» 10 января

Результаты игрового дня турнира «КХЛ 3х3» 10 января
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Сегодня, 10 января, прошёл очередной игровой день турнира КХЛ в формате 3х3, в котором команды провели два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.

Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 4-й тур
10 января 2025, пятница. 10:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 9
Динамо Мн
Минск
1:0 Щитов (Хамматов) – 00:32 (3x3)     2:0 Бабенко – 04:55     2:1 Паценкин (Анисимов) – 08:16 (3x3)     2:2 Лукашевич (Паценкин) – 08:26 (3x3)     2:3 Захаров (Анисимов) – 11:30 (3x3)     2:4 Паценкин (Кубраков) – 12:24 (3x3)     3:4 Макаров (Крикунов) – 13:03 (3x3)     3:5 Кубраков (Паценкин) – 16:30 (3x3)     3:6 Захаров – 18:11 (3x3)     3:7 Анисимов (Слыш ) – 19:05 (3x3)     3:8 Лисичкин (Анисимов) – 19:34 (3x3)     3:9 Коробов (Захаров) – 20:15 (3x3)    
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 4-й тур
10 января 2025, пятница. 10:50 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
7 : 1
Авангард
Омск
1:0 Рыжих (Мишкин) – 03:03 (3x3)     2:0 Романов (Гартман) – 04:12 (3x3)     3:0 Верхорубов (Гриценко) – 10:44 (3x3)     4:0 Мишкин (Верхорубов) – 11:13 (3x3)     5:0 Кривченков (Гриценко) – 15:30 (3x3)     5:1 Рыбин (Калашников) – 16:44 (3x3)     6:1 Рыжих (Мишкин) – 18:59 (3x3)     7:1 Гриценко (Кривченков) – 20:29 (3x3)    

Напомним, в рамках турнира всего пройдёт 24 тура, последний закончится 29 июня 2025-го. В каждом туре будет по 12 матчей + суперигра между первой и второй командами, которые сразятся за денежный приз в 1 млн рублей. Формат площадки — 18х34 м. Команды играют три периода по семь минут.

Первыми участниками турнира были выбраны клубы КХЛ — «Авангард», «Ак Барс», «Барыс», «Металлург» Мг, «Салават Юлаев», «Динамо» Минск, «Трактор», «Сибирь», которые были разделены на два дивизиона.

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