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Петгрейв, после столкновения с которым погиб Джонсон, просит деньги на судебные издержки

Петгрейв, после столкновения с которым погиб Джонсон, просит деньги на судебные издержки
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Бывший игрок «Шеффилд Стилерз» Мэтт Петгрейв, после столкновения с которым погиб Адам Джонсон в матче чемпионата Великобритании, просит пожертвования на судебные издержки, сообщает AP News.

«28 октября 2023 года я стал участником трагического несчастного случая, в результате которого погиб мой коллега-хоккеист Адам Джонсон. Полиция продолжает расследование, а судебный процесс был долгим и сложным.

Я ищу помощи, чтобы покрыть часть моих судебных издержек, пока я нахожусь под залогом, а также дополнительные издержки, если дело дойдёт до суда. Все оставшиеся средства будут пожертвованы на инициативы, которые способствуют безопасности в хоккее.

Изначально у меня была страховка, но не по моей вине она была остановлена. Кроме того, время и расходы, связанные с юридическим расследованием и возможными судебными разбирательствами, мне сложно покрыть за счёт своих средств. Это особенно сложно, поскольку срок действия моей британской визы истёк, что не позволяет мне работать профессиональным хоккеистом. Мне по-прежнему нужна юридическая помощь», — заявил Петгрейв.

Напомним, 28 октября 2023 года во время матча EIHL между «Ноттингем Пантерз» и «Шеффилд Стилерз» нападающему «пантер» 29-летнему Джонсону в столкновении случайно порезали горло коньком. Бывшего хоккеиста «Питтсбург Пингвинз» доставили в больницу, но не сумели спасти ему жизнь.

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