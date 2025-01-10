Подколзин раскрыл, что ему написал Макдэвид, когда Василий перешёл в «Эдмонтон»

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Василий Подколзин рассказал о первых днях после перехода в канадский клуб. Также форвард раскрыл, что ему написал капитан «нефтяников» Коннор Макдэвид.

«Мне и тренеры сразу позвонили, сказали: «Добро пожаловать, мы хотели, чтобы ты был в нашей команде». И ребята, как-то быстро приняли. Коннор мне сразу написал. Я ехал в Эдмонтон с хорошими мыслями, только хотелось быстрее с «бытовухой» разобраться и полностью погрузиться в хоккей.

Макдэвид написал: «Добро пожаловать, ждём тебя, чтобы начать вместе тренироваться». Приятно, когда такие люди пишут. Я спросил, когда собирается вся команда, и всё», — приводит слова Подколзина «ВсеПроСпорт».