Агент Шуми Бабаев заявил, что подаст в суд на форварда «Миннесоты» Якова Тренина

Хоккейный агент Шуми Бабаев заявил, что подаст в суд на своего бывшего клиента — нападающего «Миннесоты Уайлд» Якова Тренина. Форвард в июле 2024 года подписал четырёхлетний контракт с «дикарями» на сумму $ 14 млн. Сейчас интересы хоккеиста представляет агент Ренат Мамашев.

«Ренат Мамашев работал со мной как агент. Я платил ему зарплату, чтобы он отслеживал игроков в Америке, помогал им, решал проблемы. Параллельно с этим он уговаривал игроков работать с ним за моей спиной, рассказывал, какой он офигенный агент. Но у него нет опыта, ничего нет. Я сейчас смотрю, как он работает, и это смешно.

Таких, как он, как Рич Винтер, с которым я сотрудничал в Америке как консультант, ничего, кроме денег, не интересует. У нас шёл разговор про Якова Тренина, и Винтер, как и Мамашев, говорил: «Да пофиг, возьми двусторонний контракт, пойди навстречу клубу». А зачем я должен идти навстречу клубу? Я пробил ему односторонний — и это уже шаг в будущее. А если бы я его послушал, Яков был бы на двустороннем. Но Тренин всё равно поступил непорядочно, пошёл на их уговоры, хотя ему и Ричу я платил деньги. Яков сейчас работает с ними и до сих пор не расплатился со мной. Сейчас у меня с ним будет арбитраж, я подам в суд, потому что человек поступил некрасиво.

Когда человек меняет агента и тому причина, что он плохо работает, — вопросов нет. Но я позвонил Якову и сказал: «Я тебе сделал контракт в «Миннесоте» на 10 миллионов на три года. Если ты хочешь больше, сделаем больше, но это твой контракт». Через неделю Тренин за моей спиной заключает контракт на четыре года с прибавкой денег. То есть всё то же самое, что и я ему сделал. Это некрасиво. То, что я с ним общался каждый день, знал обо всех нюансах, как он играл, двигал его, пытался психологически ему помогать — где это всё, где сейчас Тренин?» — приводит слова Бабаева «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 27-летний Тренин сыграл 37 матчей, в которых забросил три шайбы и отдал четыре результативные передачи.