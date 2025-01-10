Вратарь Никита Бояркин продлил контракт с «Барысом»

Вратарь Никита Бояркин подписал с клубом новый трёхлетний контракт до 31 мая 2028 года. Об этом сообщает пресс-служба казахстанской команды. Предыдущее соглашение действовало до конца нынешнего сезона.

В сезоне-2024/2025 26-летний голкипер провёл 30 матчей, в которых одержал восемь побед с 93,2% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,13. Бояркин проводит свой третий сезон в рамках Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, «Барыс» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 24 очка после 46 игр. В следующей игре клуб из столицы Казахстана встретится с «Ак Барсом» 11 января.