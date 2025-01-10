Борис Михайлов ответил на унизительные слова Недоманского про россиян

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал слова чемпиона мира 1972 года чешского бывшего нападающего Вацлава Недоманского про отношение к российскому народу.

«Пускай посмотрит, какой результат был, а потом сравнит себя с нами, и всё. Он один из тех чехов, которые ненавидят Россию, поэтому зачем на него обижаться? На обиженных воду возят.

Чего я должен думать, что он говорит? Собака лает — ветер носит. В то время у нас со многими чехами были нормальные человеческие взаимоотношения. А Недоманский — один из немногих, который отрицательно думал о нас. Даже не хочу о нём говорить, мне это неприятно», — приводит слова Михайлова Sport24.