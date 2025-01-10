Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Северстали» Пилипенко: мы играем мозгами, а не телом

Нападающий «Северстали» Пилипенко: мы играем мозгами, а не телом
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Северстали» Кирилл Пилипенко рассказал о стиле игры череповецкого клуба и ответил на вопрос о секрете своего броска.

– В этом сезоне у тебя ноль силовых приёмов. Как так получилось?
– Я на это не обращаю внимания, так как у меня никогда не было много силовых. К тому же сейчас у нас в команде другой стиль игры, поскольку все игроки не особо габаритные. Мы играем мозгами, а не телом.

– В чём секрет твоего броска?
– Я всегда стараюсь отрабатывать броски. Думаю, что всё работает в совокупности: работа, питание, тщательная подготовка и так далее, — цитирует Пилипенко Metaratings.

В текущем сезоне КХЛ Пилипенко набрал 41(21+20) очко в 43 играх. «Северсталь» после 43 матчей расположилась на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Андрея Козырева имеют в активе 53 очка.

Материалы по теме
Видео
«Авангард» отыгрался с 0:3 и одержал победу над «Северсталью» в результативном матче
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android