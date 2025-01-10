Нападающий «Северстали» Пилипенко: мы играем мозгами, а не телом

Нападающий «Северстали» Кирилл Пилипенко рассказал о стиле игры череповецкого клуба и ответил на вопрос о секрете своего броска.

– В этом сезоне у тебя ноль силовых приёмов. Как так получилось?

– Я на это не обращаю внимания, так как у меня никогда не было много силовых. К тому же сейчас у нас в команде другой стиль игры, поскольку все игроки не особо габаритные. Мы играем мозгами, а не телом.

– В чём секрет твоего броска?

– Я всегда стараюсь отрабатывать броски. Думаю, что всё работает в совокупности: работа, питание, тщательная подготовка и так далее, — цитирует Пилипенко Metaratings.

В текущем сезоне КХЛ Пилипенко набрал 41(21+20) очко в 43 играх. «Северсталь» после 43 матчей расположилась на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Андрея Козырева имеют в активе 53 очка.