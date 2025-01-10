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«Выглядит странно». Фастовский — об Андрее Миронове на лавке «Спартака» в игре со СКА

«Выглядит странно». Фастовский — об Андрее Миронове на лавке «Спартака» в игре со СКА
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Бывший генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский высказался о решении тренерского штаба «Спартака» пригласить защитника красно-белых Андрея Миронова на лавку в игре со СКА (5:0).

«Для меня в принципе Миронов в форме «Спартака» и на лавке команды выглядит странно. Не знаю, насколько суеверен Алексей Жамнов, – возможно, надо оставлять его на лавке на предстоящую игру», — приводит слова Фастовского сайт КХЛ.

В последний раз Миронов принимал участие в матче с «Локомотивом» (0:2) 12 ноября. В 25 матчах текущего чемпионата игрок обороны забросил шесть шайб и отдал 12 результативных передач, набрав 18 очков. Миронов перешёл в «Спартак» в межсезонье из московского «Динамо».

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