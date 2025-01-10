«Это был стресс. Я не знал, что делать». Подколзин — об обмене из «Ванкувера» в «Эдмонтон»

Российский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Василий Подколзин рассказал об обмене из «Ванкувер Кэнакс» в стан «нефтяников» в межсезонье 2024 года.

«Когда мне позвонил генменеджер «Ванкувера», то я сразу понял, что что-то случилось. Летом просто так не звонят. Причём я его видел за два дня до этого в раздевалке, мы просто поздоровались и всё. Конечно, это был стресс. Я не знал, что делать. Вроде бы в Ванкувере нашли квартиру. Но оказалось, что этот обмен стал для меня подарком. Я попал в организацию, где во мне заинтересованы. Это, конечно, радует», — цитирует Подколзина «ВсеПроСпорт».

Подколзин в 40 матчах нынешней регулярки набрал 14 (4+10) очков.