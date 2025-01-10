Бывший главный тренер сборной России ответил на вопрос, нужен ли «Барыс» в КХЛ

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев ответил на вопрос, нужен ли «Барыс» в Континентальной хоккейной лиге.

— С учётом нынешней ситуации в «Барысе» можно ли утверждать, что он необходим КХЛ?

— Рассуждать так достаточно необъективно. Все говорят, что хоккей — игра для всех. Думаю, хоккей нужен, но «Барысу» надо заниматься хоккеем, а не имитировать работу. Наверное, это команда нужна. Страна входит в СНГ, связи хорошие не только экономические, но и политические. Нас связывают гуманитарные вещи, — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Напомним, «Барыс» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 24 очка после 46 игр. В следующей игре клуб из столицы Казахстана встретится с «Ак Барсом» 11 января.