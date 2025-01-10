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«Тёща салатов наготовила, видимо, с них попёрло». Пыленков о победах «Динамо» в праздники

«Тёща салатов наготовила, видимо, с них попёрло». Пыленков о победах «Динамо» в праздники
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Защитник московского «Динамо» Даниил Пыленков прокомментировал победную серию клуба в праздничные дни 2025 года. Бело-голубые одержали три победы: над «Северсталью» (7:2) и дважды над «Сочи» (5:1, 2:0).

«Победы в новогодние праздники? Тёща салатов наготовила, видимо, с них попёрло (улыбается). В Новый год провёл время с семьёй, потом готовились как обычно. Мало забивали в конце декабря – хорошо, что первые матчи в 2025-м выиграли с хорошим счётом, поднялись в таблице», — приводит слова Пыленкова сайт КХЛ.

Московское «Динамо» с 55 очками в активе после 43 проведённых игр находится на четвёртом месте в турнирной таблице Западной конференции.

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